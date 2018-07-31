«Конгресс США не дает Дональду Трампу отменить санкции против РФ»

Москва, , 13:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп последователен, но он не может отменить санкции, введённые против РФ, даже если бы хотел это сделать, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 31 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующее заявление главы Белого дома.

«Дональд Трамп, может быть, рад был бы отменить некоторые санкции, но не имеет на это права, — отметил Корнилов. — Во всяком случае без решения Конгресса США, согласно закону, который он же подписал год назад. Другое дело, что от него требуют расширения санкций, а он говорит, что они останутся такими, какими были прежде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти США не планируют отменять уже введённые санкции в отношении России. Соответствующее заявление сделал 30 июля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте.

«Санкции в отношении России останутся в силе в том же виде, в котором они существуют», — сказал глава Белого дома.

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