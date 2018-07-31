Вторник, 31 Июля 2018 года
14:27:15 МСК

«Нафтогаз» и Киевская администрация могут мирно урегулировать долговой спор

Политика

Суд отложил рассмотрение дела

Киев, 31 июля 2018, 13:47 — REGNUM  На 10 сентября Хозяйственный суд Киева отложил заседание по делу между «Нафтогазом Украины» и киевской администрацией, сообщает 31 июля УНИАН.

Согласно сообщению, об отсрочке попросили обе стороны: «Нафтогаз» и «Киевтеплоэнерго». Как заявили в «Нафтогазе», стороны находятся в процессе мирного урегулирования спора и поэтому суд может и не понадобиться.

Напомним, спор между «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогазом» заключается в том, что администрация Киева передала все тепловые сети от «Киевэнерго» к «Киевтеплоэнерго», а долги перед «Нафтогазом» — не передала.

В нефтегазовой компании не согласились с таким раскладом и заявили, что пока не будут переданы долги, газ поставляться в столицу не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве могут отключиться две ТЭЦ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить