«Нафтогаз» и Киевская администрация могут мирно урегулировать долговой спор

Киев, , 13:47 — REGNUM На 10 сентября Хозяйственный суд Киева отложил заседание по делу между «Нафтогазом Украины» и киевской администрацией, сообщает 31 июля УНИАН.

Согласно сообщению, об отсрочке попросили обе стороны: «Нафтогаз» и «Киевтеплоэнерго». Как заявили в «Нафтогазе», стороны находятся в процессе мирного урегулирования спора и поэтому суд может и не понадобиться.

Напомним, спор между «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогазом» заключается в том, что администрация Киева передала все тепловые сети от «Киевэнерго» к «Киевтеплоэнерго», а долги перед «Нафтогазом» — не передала.

В нефтегазовой компании не согласились с таким раскладом и заявили, что пока не будут переданы долги, газ поставляться в столицу не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве могут отключиться две ТЭЦ