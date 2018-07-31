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Рухани: США расторгли ядерную сделку незаконно

Политика

ЕС не должен повторять ошибки Вашингтона

Тегеран, 31 июля 2018, 13:45 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что выход США из ядерной сделки был незаконным, поэтому Евросоюз не должен ее расторгать, сообщает 31 июля Reuters.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что готов на встречу с Рухани без каких-либо предварительных условий, чтобы обсудить сложившиеся противоречия.

Напомним, лидер США в мае 2018 года расторг атомную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году. Суть соглашения заключалась в частичном снятии санкция с Исламской республики в обмен на замораживание ядерного проекта.

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Ядерная программа Ирана
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