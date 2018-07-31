Лидер ярославского «ПАРНАСа» потребовал снять с выборов 11 конкурентов

Ярославль, , 13:37 — REGNUM Лидер ярославского отделения партии «ПАРНАС», депутат областной думы 6 созыва Василий Цепенда подал в суд иск о снятии с выборов конкурентов от партий «Единая Россия» и КПРФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Василий Цепенда предъявил претензии главному коммунисту Ярославской области и десяти кандидатам от «Единой России». Суть их: политические оппоненты подали документы о счетах за рубежом вместо областной избирательной комиссии в территориальные.

Цепенде захотелось, или его попросили снять Воробьева с выборов, вот он и подал заявление. В 2013 году снимали с выборов неугодных, когда они подавали сведения об отсутствии зарубежных счетов в территориальную, а не областную избирательную комиссию, организующую выборы. Насколько я помню, в 2017 году в областной закон были внесены изменения и теперь документы надо подавать не в комиссию, организующую выборы — облизбирком — а в комиссию, осуществляющую их организацию, то есть в ТИК», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Сам Василий Цепенда утверждает, что стоит на страже справедливости.

У Воробьева и кандидатов от партии «Единая Россия» одни и те же ошибки. Это или юристы были одни и те же, или в одном месте готовились документы. Мы не делаем различия между одной партией и другой. Если закон нарушается, то будем снимать всех, без оглядки на партийную принадлежность», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Цепенда.

Третьего августа областной суд будет разбирать претензии Василия Цепенды к 11 политическим противникам. Дело сразу будет рассматриваться в областном суде, поскольку он является судом первой инстанции для исков по избирательному праву.