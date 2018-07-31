Турчинов: Нужно вводить уголовную ответственность за покупки в России

Киев, , 13:35 — REGNUM Украинские компании, производящие закупки в России, должны нести уголовную ответственность, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 31 июля «112 Украина».

Напомним, ранее украинские СМИ раздули скандал после того, как выяснилось, что «Украинские железные дороги» закупают в России наградные знаки для железнодорожников. Закупка таких знаков регламентировалась соглашением от 1993 года между странами СНГ.

Отметим, что в 2013—2016 году товарооборот между Украиной и Россией сократился в 4,4 раза. В 2017 году импорт товаров из России на Украину вырос на 40%, а экспорт — на 10%.