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Киев готовит санкции против 19 компаний, строивших мост в Крым

Политика

Инициатива по применению ограничений уже согласована с центральными властями и специальными правоохранительными органами

Киев готовит санкции против 19 компаний, строивших мост в Крым
Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидней Люмет. 1976. США
Бессильная ярость

Киев, 31 июля 2018, 13:28 — REGNUM  В правительство Украины направлено предложение о введении санкций в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц, прямо или косвенно участвовавших в строительстве Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ).

«МВОТ подняло вопрос применения санкций к 19 российским юридическим лицам и 22 российским физическим лицам, являющимся руководителями/учредителями юридических лиц, причастных к незаконному возведению Керченского моста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива по применению санкций «уже согласована с центральными властями и специальными правоохранительными органами».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Евросоюз включил в санкционные списки шесть российских компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив.

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