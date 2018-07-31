В МИД России новые санкции по Крыму назвали «подрывной политикой» ЕС

Москва, , 13:26 — REGNUM Санкции ЕС, введенные в отношении шести российских компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста, являются подрывной политикой, заявила 31 июля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такие действия со стороны Запада, пояснила Захарова, являются последовательными: именно там поощряют тех, кто осуществлял энергоблокаду Крыма, и преследуют тех, кто возводит на полуострове объекты гражданской инфраструктуры.

«Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — сказала представитель министерства.

Список из шести компаний, попавших под европейские санкции, был опубликован накануне. В него вошли судостроительный завод «Залив», ОАО «Институт Гипростроймост», две компании, подконтрольные миллиардеру Аркадию Ротенбергу — ПАО «Мостотрест» и АО «ВАД», а также «Стройгазмонтаж» и «Стройгазмонтаж-Мост».

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