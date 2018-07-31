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Правительству Франции предъявлены две резолюции порицания от оппозиции

Политика

Премьер-министр Филипп ответит перед парламентом по так называемому делу Беналлы

Правительству Франции предъявлены две резолюции порицания от оппозиции
Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция, Испания, Италия
Пощёчина

Париж, 31 июля 2018, 13:27 — REGNUM  31 июля французское правительство президента Эмманюэля Макрона противостоит сразу двум резолюциям порицания, представленными правой и левой оппозицией, пишет газета El País.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп ответит на вопросы парламента, требующего объяснений по так называемому делу Беналлы. Против президента объединились правая партия «Республиканцы» и левые — социалисты, коммунисты и «Франция непокоренная». Обе группы считают, что правительство скрывает правду и не даёт должных объяснений случившемуся.

Как сообщало ИА REGNUM, телохранитель президента Макрона Александр Беналла 1 мая в свой выходной день под видом полицейского избивал демонстрантов в Париже. Администрация президента уже уволила Беналлу, Макрон на словах взял ответственность за «предательские» действия своего сотрудника на себя.

Читайте ранее в этом сюжете: Телохранитель Макрона о СМИ: Они хотят нанести вред президенту

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Политическая жизнь Франции
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