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Рухани: После «незаконного» выхода США ядерную сделку придется спасать ЕС

Политика

Если США заблокирует экспорт нефти из Ирана, Тегеран заблокирует Ормузский пролив

Тегеран, 31 июля 2018, 13:12 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани заявил 31 июля, что после «незаконного» выхода США из ядерной сделки с Тегераном спасать соглашение придется странам ЕС, сообщает британское агентство Reuters.

Такое заявление Рухани сделал на фоне того, как его американский коллега Дональд Трамп указал на готовность провести переговоры без предварительных условий для улучшений отношений.

«После незаконного выхода США из ядерной сделки мяч находится на стороне Европы», — подчеркнул Рухани на встрече с послом Великобритании Робертом Макейром.

«Исламская республика никогда не стремилась к напряженности в регионе и не хочет каких-либо проблем на глобальных морских путях, но она не будет попросту отказываться от своих прав экспортировать нефть», — добавил президент Ирана.

Напомним, ранее сам Рухани, а также представители высшего военного руководства республики выступили с угрозой создать сбой поставок нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив, если Вашингтон попытается заблокировать экспорт иранской нефти.

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Противостояние Ирана и США
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