В Волжском объявили конкурс на должность главы города

Волжский, Волгоградская область, , 13:11 — REGNUM В городе Волжском (Волгоградская область) стартовал конкурс на должность главы города. Как сообщила 31 июля пресс-служба гордумы, конкурс пройдет в два этапа, после чего градоначальника выберут депутаты.

31 июля в гордуме прошло заседание конкурсной комиссии, в которую вошли восемь человек. Председателем комиссии был выбран председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Владимир Марченко. В течение нескольких месяцев кандидаты могут подать документы в комиссию. Первый этап, на котором будут проверены документы, состоится 11 сентября. 14 сентября пройдет собеседование с соискателями.

Участвовать в конкурсе могут граждане России, имеющие высшее образование и знающие законы РФ. Также обязательными условиями являются отсутствие медицинских противопоказаний для работы с гостайной и на муниципальной службе, а также пятилетний стаж работы на должности руководителя организации.

Напомним, что сейчас пост главы Волжского занимает Игорь Воронин. Он был избран в 2013 году.