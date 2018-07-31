«Украинские железные дороги» отказались от награды СНГ из-за воя в СМИ

Киев, , 13:03 — REGNUM «Украинские железные дороги» (УЖД) отказались от закупки знаков «Почетный железнодорожник» в России, заявил исполняющий обязанности главы УЖД Евгений Кравцов, сообщает 31 июля УНИАН.

По его словам, УЖД подали запрос в министерство инфраструктуры с просьбой приостановить участие Украины в соглашении между странами СНГ от 1993 года о едином наградном знаке «Почетный железнодорожник». Кравцов отметил, что планируется награждать украинских железнодорожников отдельной наградой, не привязанной к СНГ.

Напомним, ранее УЖД закупили у «Российских железных дорог» 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник». Украинские СМИ подняли вой на тему закупок наград у «оккупанта», после чего УЖД заявили, что не будут покупать российские награды.