Польша после Хельсинки — Трамп предал, куда идти?

Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Встреча президентов России и США в Хельсинки стала причиной шумихи, поднявшейся в польских медиа. Почему встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой ни словом не упоминалась Польша, вызвала столь острую критику польской правящей партии «Право и Справедливость», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Причина, по которой польские эксперты и публицисты разразились обвинениями руководства в недальновидности, состоит в том, что «Трамп предал». Предал американский президент польские интересы, как считают те, кто ожидал жесткого ультиматума США, брошенного в лицо России. Ультиматума не случилось, для такого шага американский президент оказался слишком хорошим стратегом. И куда, вопрошают от имени профессиональных русофобов многие польские эксперты, податься теперь Польше?

И сами же, подобно бывшему министру иностранных дел Польши Радославу Сикорски, отвечают — конечно, в Европу. Если Вашингтон не желает поддерживать Варшаву в самом главном противостоянии, значит, пора поднимать антироссийскую волну в Европе. Но сделать это, преодолевая самой Польшей воздвигнутые идеологические стены, будет теперь весьма затруднительно.

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