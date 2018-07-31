На кого рассчитаны заявления Трампа о строительстве 11 терминалов для СПГ?

Москва, , 12:41 — REGNUM Заявления президента США Дональда Трампа о строительстве терминалов для закупки американского СПГявно рассчитаны на понизившийся образовательный уровень жителей Европы и США: реальной конъюнктурой рынка не интересуются, географии не знают, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что Евросоюз готов построить 9−11 терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) из США. Этот вопрос, по его словам, обсуждался.

Заявления Дональда Трампа, сделанные им 30 июля на совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции в Белом доме, не значат ничего кроме того, что нынешний президент США пытается создать видимость участия его страны в конкуренции на европейском газовом рынке. «Рассматривать» можно долго. И вообще: а сам ЕС это подтвердил?

Кто из значимых европейских политиков возьмёт на себя перед своими избирателями ответственность за то, чтобы при уже имеющейся отлаженной системе снабжения Европы недорогим российским газом и при наличии реальных перспектив её развития вкладывать деньги в строительство новых портов, чтобы покупать газ дороже, чем это можно сделать сейчас?

Напомню, в осенне-зимний период 2017 — 2018 годов европейцы платили за российский газ в среднем 190 долларов за тысячу кубометров, а американский СПГ обходился им в среднем в 280 долларов за тот же объём. Да, его покупали, но делали это только чудаки типа поляков и прибалтов.

Можно, конечно, с целью принудить всех европейцев к «диверсификации» сделать из России не игрушечного, «информационного», а реального врага. Но как тогда поручиться, что все танкеры со сжиженным газом дойдут до построенных на европейские деньги терминалов? И не получится ли в будущем так, что эти порты, сооружённые под нажимом США, будут принимать опять же российских сжиженный газ?

Думаю, что сам Дональд Трамп в достаточной мере находится в ладах с географией, но его заявления явно рассчитаны на понизившийся образовательный уровень жителей Европы и США: реальной конъюнктурой рынка не интересуются, географии не знают. А между тем, достаточно представить себе карту мира, и при словах о том, что поставки СПГ из США будут конкурентоспособны в Европе и, более того, снизят на него цены, сама собой возникает улыбка.

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