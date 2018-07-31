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Главы МИД России и Узбекистана провели телефонные переговоры

Политика

Беседа состоялась по инициативе МИД Узбекистана

Москва, 31 июля 2018, 12:41 — REGNUM  Вопросы российско-узбекистанских отношений, а также вопросы международной повестки дня обсудили в ходе телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Об этом сообщает 31 июля пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и российско-узбекского взаимодействия по международной повестке дня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в российском министерстве отметили, что беседа состоялась по инициативе МИД Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в китайском Циндао президент России Владимир Путин встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Российский лидер отметил, что намеревается посетить Узбекистан осенью 2018 года.

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Российско-узбекистанские отношения
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