В Верховном суде Белоруссии высказались по поводу дела авторов ИА REGNUM

Минск, , 12:47 — REGNUM После того, как приговор в отношении белорусских авторов ИА REGNUM — Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца — вступил в законную силу, первый заместитель председателя Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович не получал жалоб от защиты. Об этом он заявил сегодня, 31 июля, журналистам.

Ранее в отношении публицистов Минский городской суд вынес приговор по обвинению «в разжигании расовой, национальной или религиозный вражды». Авторов осудили на пять лет лишения свободы с отсрочкой наказания на три года. Калинкович напомнил, что апелляционная жалоба по этому делу рассматривалась Верховным судом республики 14 июня 2018 года — приговор был оставлен без изменений.

По поводу жалобы, которую защита публицистов планировала подать в порядке надзора на имя руководства Верховного суда, первый зампредседателя сказал, что ему такой документ не поступал.

Напомним, что Шиптенко, Алимкин и Павловец, которые сотрудничали с рядом российских изданий и выступали за интеграцию России и Белоруссии, критиковали поддерживаемое властями усиление русофобских и националистских настроений, были задержаны в конце 2016 года. Почти год они провели в ожидании суда. Он начался в декабре 2017 года.

Авторов обвинили «в разжигании расовой, национальной и религиозной вражды», основанием для которого стали публикации журналистов. Кроме того, Сергею Шиптенко и Юрию Павловцу вменялась еще и «экономическая» статья: незаконное ведение предпринимательской деятельности. В ходе судебных заседаний многие представители российской и белорусской общественности, а также историки, журналисты и эксперты не раз выражала обеспокоенность по поводу этого дела, обращая внимание на несостоятельность обвинения. Роскомнадзор, в свою очередь, не усмотрел в материалах публицистов ИА REGNUM признаков экстремизма, а Елена Галяшина, ведущий российской специалист в области экспертизы текстов, по чьей методике белорусское «эксперты» проводили анализ материалов, говорила о «гнетущем впечатление от допроса экспертов».

2 февраля Мингорсуд вынес приговор: Шиптенко, Павловец и Алимкин признали виновными в разжигании вражды, а обвинения по «экономической» статье сняли. Авторов освободили в здании суда. Такое решение раскритиковала правозащитная организация «Репортеры без границ». 12 июня Верховной суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по этому делу. Суд оставил приговор без изменений. После этого представитель защиты Мария Игнатенко заявила, что адвокаты подадут жалобу в порядке надзора на имя руководства Верховного суда.

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