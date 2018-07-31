Выборы главы Якутии: Айсена Николаева боятся конкуренты?

Якутск, , 12:54 — REGNUM Главный кандидат в главы Якутии — врио руководителя республики Айсен Николаев — молод и может просидеть в кресле долго, а потому ссориться с ним никому не хочется. Такое мнение высказал политолог Андрей Данилов, комментируя ситуацию, когда из семерых желающих баллотироваться до старта избирательной кампании дошли только четверо.

Читайте также: К выборам главы Якутии допущены четыре кандидата из семи

Напомним, лидер регионального отделения партии «Родина» Алексей Лаптев сначала подал документы в избирком, а потом пришёл туда с заявлением о снятии его с выборов, призвав через соцсети якутян голосовать за Айсена Николаева. Кандидатуру экс-министра финансов республики Эрнста Берёзкина отозвала выдвигавшая его партия «Гражданская платформа» — Анатолий Кырджагасов также фактически поддержал таким образом врио главы республики. И только депутат нерюнгринского райсовета Александр Силин, скорее всего, не будет участвовать в избирательной гонке потому, что поданные им документы не соответствовали установленным требованиям.

«То, что Алексей Лаптев прогнулся под Айсена, его не красит, но с другой стороны он пытается заработать себе место под солнцем. Конкуренты думают, что Айсен молодой, а значит может сесть в кресло главы Якутии всерьёз и надолго. Им действительно страшно, потому что в будущем придётся работать с Айсеном Николаевым, то это может привести к негативным для них последствиям, потому что такие люди не забывают обид», — комментирует политолог странное поведение претендентов в главы Якутии.

Что касается изобилия кандидатов в главы Якутска (12 человек), то многие из них — технические, считает эксперт.

Читайте также: Число кандидатов в мэры Якутска выросло до 12 человек

«С помощью них кандидатам от парламентским партий удобно поливать друг друга грязью, заниматься судами и прочими провокациями. Цель — дезориентировать конкурентов, заставить нервничать или даже посодействовать косвенно снятию кандидата, оставшись чистым», — считает Андрей Данилов.

По его мнению, конкуренция на выборах главы Якутска, скорее всего, есть, в первую очередь между кандидатом от «Единой России», спикером гордумы столицы республики Александром Саввиным и депутатом регионального парламента Владимиром Фёдоровым.

«Фёдоров — личность медийная, интересная. Саввинов — человек с опытом. Они оба достойные интересные кандидаты. Фёдоров на позапрошлых выборах показал хороший результат», — подчеркнул политолог.

Читайте также: Власть в Якутске «не должна передаваться, как надкушенный бутерброд»

Как сообщало ИА REGNUM, выдвижение Эрнста Берёзкина, который на выборах главы Якутии в 2014 году набрал почти 30% голосов избирателей, в этот раз сопровождалось странными событиями. Сначала согласовать его кандидатуру отказался федеральный политсовет партии, а затем лидер её регионального отделения Анатолий Кырджагасов заявил, что выдвигать претендента в руководители Якутии «Гражданской платформе» вообще не следовало.

Комментируя эту ситуацию, политолог Виталий Обедин предположил, что Анатолий Кырджагасов вслед за Федотом Тумусовым (депутат Госдумы от Якутии, «Справедливая Россия») обнаружил, что очарован Айсеном Николаевым. Аналогичной симпатией к кандидату от ЕР, видимо, проникся и председатель регионального отделения «Родины» Алексей Лаптев, который, снимая свою кандидатуру, призвал якутян голосовать за врио главы Якутии.

Читайте также: Один из кандидатов в главы Якутии сойдёт с предвыборной гонки?