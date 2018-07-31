«Болотные создания» — сенатор США об инициативе американского минфина

Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Отвратительным назвал сенатор Боб Кейси идею минфина США, которая ведет к снижению налогов для богатых.

«Это отвратительно. Предложение, которое могло быть сделано только болотными созданиями. Как насчет вместо этого направить некоторую энергию на помощь рабочим семьям?», — пишет Кейси в своем твиттере 31 июля.

Сенатор от Пенсильвании также предлагает ряд идей, которым пригодилась бы поддержка Белого дома, в числе которых:

— Защита пенсий для угольных шахтеров и других американских рабочих, которые рискуют потерять свои пенсии;

— Укрепление социального обеспечения, с тем, чтобы люди, которые заплатили в систему, могли получить гарантированные преимущества;

— Инвестирование в универсальный и качественный уход за детьми для каждого американского ребенка;

— Инвестирование в широкополосную связь, чтобы у каждого американца были инструменты, необходимые для конкуренции в экономическом 21 веке;

— Снижение стоимости обучения в колледжах;

— Инвестирование в дороги, мосты и железные дороги, чтобы США были конкурентоспособными, в то время как «Китай оставался в зеркале заднего вида, а не на горизонте».

Как сообщало ИА REGNUM, в американской прессе появилась информация о том, что министерство финансов изучает возможность для реализации своей инициативы, которая привела бы к снижению налогов для состоятельных граждан.

Читайте также: Всё для богатых — американский политик критикует идею минфина США