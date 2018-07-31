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В Афганистане террористы похитили десятки людей

Политика

Ответственность за нападение пока не установлена

Кабул, 31 июля 2018, 12:36 — REGNUM  В результате нападения исламистов на правительственное здание в афганском городе Джелалабад в плен взяты десятки человек, сообщает 31 июля Reuters.

Нападению предшествовало атака смертника. Ответственность за инцидент пока не взяла ни одна террористическая группировка.

Тем не менее, власти региона обвиняют в преступлении боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, на территории Афганистана на протяжении многих лет бушует внутренний конфликт. Активную роль в нем играют боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако после 2014 года в стране также усилились позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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