Миронов осенью назовет партии, готовые к укреплению левого фланга

Москва, , 12:28 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов будет готов осенью назвать партии и политические движения, готовых участвовать в укрупнении левого фланга, при этом речи о КПРФ не идет.

«Рассчитываю, что осенью будут видны ее первые результат. По крайней мере можно будет назвать партии, общественные движения, а также политических лидеров, которые готовы участвовать в этом процессе, которые тяготеют к нашей идеологии», — цитирует Миронова пресс-служба партии.

При этом он не видит возможности для объединения с КПРФ — из-за несговорчивости с лидером партии Геннадием Зюгановым, однако политик обратил внимание на укрепление тенденции перехода в «Справедливую Россию» бывших членов компартии.

Миронов также еще раз заверил, что объединение с ЛДПР не рассматривается — «мы разные».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Миронов заявил о создании укрупненной партии.

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