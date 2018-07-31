Де Мистура: консультации по урегулированию в Сирии прошли с пользой

Сочи, Краснодарский край, , 12:26 — REGNUM Консультации с представителями стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран) по вопросам мирного урегулирования сирийского кризиса прошли с пользой. Об этом заявил журналистам спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его словам, закончившиеся 31 июля неформальные консультации по формированию конституционной комиссии Сирии прошли с ощутимой пользой. Также де Мистура отметил важность проведённого десятого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев заявил, что 31 июля в Сочи планируется встреча с представителями сирийской оппозиции.

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