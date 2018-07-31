Москва должна рассказать миру о вмешательстве США в дела России

Авигдор Эскин, , 15:27 — REGNUM

Любое движение в американо-российском пространстве натыкается на выкрики с окриками о «российском вмешательстве». Словно весь сложнейший комплекс взаимодействия и соперничества превратился во вместилище для одной лишь темы о событиях двухлетней давности в виртуальной сфере. Казалось бы, неоспорима обоюдная надоба в усилиях по ограничению ядерных вооружений, Ближний Восток нуждается в понимании и слаженности между Москвой и Вашингтоном. Можно сказать, что значительная часть всей нашей планеты немало зависит от российско-американского взаимодействия. Однако некоторые круги в США и в Европе не видят и не слышат ничего, а токмо настроены на обсуждение «российского вмешательства».

Можно предположить, что отравителей русско-американского воздуха заботит не столько собственно российское умение изловчиться в киберсфере, сколько пребывание на посту президента США Дональда Трампа. Смердоносцы не теряют надежды устранить политически ненавистного американского лидера при помощи неутихаемого скандала.

Что же может и что должна говорить и делать в этом положении виновница торжества, Россия? Официальные известители в самой России и за рубежом повторяют безустально, что «нет никаких доказательств». Это звучит особливо странно, когда об этом заявляют телевещатели. Дескать, власти США должны были предоставить их телешоу документы следствия, а поскольку не предоставили, то всё это постыдная выдумка.

Однако только недобросовестность при изучении открытых источников информации может оправдать продолжение разговоров о «нет никаких доказательств». Два обвинительных заключения было выдвинуто американскими властями по делу о вмешательстве. Оба они находятся в открытом доступе. Первое касается питерской «фабрики троллей», а второе — офицеров военной разведки России (американская прокуратура позорно называет их офицерами ГРУ, хоть такой организации давно уже нет).

Ознакомление с фактурой даёт основания для утверждения, что юридические основания для подозрений и судебной проверки у американцев как раз имеются. Не проверенные и подтверждённые судом улики, но сырьевой материал там присутствует неоспоримо. В этом убедится каждый при внимательном прочтении обвинительных актов.

Обратим внимание также на осторожную формулировку президента Путина, когда он говорил, что не было государственного вмешательства. В американских документах и нет никаких улик касательно распоряжения «сверху».

Интересно, что адвокаты питерских обвиняемых пошли на остроумнейший ход: они обратились в суд с требованием признать деятельность специального прокурора Мюллера незаконной, поскольку назначение чиновника на такую деятельность должно быть произведено президентом и утверждено Сенатом. Интересно, но шансы на принятие американским судом юридических и конституционных доводов адвокатов управляющих виртуальной «фабрикой» — не нулевые.

Однако главным вопросом по этому делу остаётся российское умалчивание фактов американского вмешательства в дела России. Если всерьёз заняться обработкой и публикацией информации о финансировании различных политически оппозиционных групп внутри России на протяжении последних десяти лет, например, то можно изменить обстановку самым коренным образом. Да, в пользу России, в первую очередь. А косвенно и в пользу президента Трампа и всех, кто заинтересован в российско-американской оттепели.

По неведомым нам причинам Москва не публикует прямых доказательств американским усилиям влиять на общественно-политический строй России при помощи прямых денежных грантов тем, кто прямо боролся с существующей в стране системой. Мы не обсуждаем сейчас степень оппозиционности различных грантопоедателей и не обсуждаем их правоту или кривизну. Но нет сомнений, что у властей России найдётся немало тысяч документов, подтверждающих факт вмешательства, направленного против президента России и существующей системы власти.

Вспоминается, как в ходе выборов в Израиле в 2015 году госдеп США был уличён в переводе 350.000 долларов организации OneVoice, которая публиковала в израильских газетах платные объявления против Биньямина Нетаньяху. Прямое вмешательство — прямее не бывает. Вышел скандал с обсуждением в Конгрессе. Никто тогда не удивился, поскольку неприязнь администрации Барака Хуссейна Обамы к израильскому премьеру была широко известна.

Примером грубейшего и беспардонного вмешательства в дела Украины в пору Майдана с несомненной целью, среди прочего, нанести урон России, может служить появление в гуще мятежников с пирожками заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Это действие носило характер вопиющего попрания всех международных норм. По сути, суверенитет Украины был втоптан публично в грязь этим действием при поддержке международных СМИ.

Американское вмешательство во внутренние дела России в годы правления Обамы аксиоматично и очевидно всякому, кто знаком с общественным и политическим климатом России и ее соседей в ту пору. Однако это требует конкретного документального обоснования. Представьте себе, что представители Израиля говорили бы о существовании иранской ядерной программе как об аксиоме, не подтвержденной фактами. Совсем иначе эти утверждения звучат после того, как премьер-министр Нетаньяху предоставил сто десять тысяч страниц документов-улик.

Иными словами, не только России, но и всему миру требуются весомые доказательства попыток подкопа и подрыва в РФ со стороны американцев. Это может обеспечить только сама Россия.

Вы спросите, зачем? Подключитесь к ведущим американским телеканалам, ввинтившим себе уже в привычку смердоточение по «вмешательству» Москвы. Они прямо мешают разрядке международной напряженности и просветлению международного климата.

Раскрытие миру правды об американских посягательствах на суверенитет России и ее интересы изменит всю атмосферу гниючести. Вместо опостылевших заклинаний о попытках Москвы «украсть» выборы и подточить основы американской демократической системы пойдёт разговор об ответных защитных мерах России в ответ на широкомасштабные диверсии разного сорта со стороны США. То есть было активное американское вмешательство, угрожавшее внутренней стабильности России и ее интересам. И возможно, что были предприняты ответные меры какими-то частными или даже не совсем частными структурами. (Это не попытка поставить под сомнение слова российского президента о неучастии государства во вмешательстве. Мы можем же предположить, что какие-то люди в каком-то ведомстве действовали на своё усмотрение, не имея на то команды с самого верха.)

Такая постановка вопроса позволит изменить атмосферу коренным образом. Существующие геополитические и экономические разногласия не испарятся, но развеются вредоносные газы. В новой атмосфере дела пойдут конструктивнее, что важно для всего нашего мира.

Вот почему российские документы и улики сейчас будут оружием мира, а не нагнетания напряжённости, как ошибочное полагают доселе некоторые люди в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто сильнее: сторонники Трампа али вороги?