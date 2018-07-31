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Правительство Югры покидает главный по спорту

Политика

Сообщается, что глава департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин уходит по собственному желанию

Ханты-Мансийск, 31 июля 2018, 12:23 — REGNUM  В правительстве ХМАО очередные кадровые перемены. С 4 августа покинет свой пост директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин. Об этом сообщила сегодня окружная телекомпания «Югра».

Исполняющим обязанности директора департамента физической культуры и спорта Югры станет заместитель директора Софья Конух.

Отмечается, что Игорь Губкин покидает свой пост по собственному желанию. И был назначен на должность директора департамента в июле 2016 года. Его должность была выборной. Помимо того, что ему отдали предпочтение участники окружной конференции специалистов физкультуры и спорта, он стал победителем теледебатов среди претендентов на пост.

Напомним, не прошло и месяца, как правительство Югры по собственному желанию покинул вице-губернатор, директор департамента экономического развития ХМАО Павел Сидоров. Его отставку связывают с громкими уголовными делами, возбужденными СУ СКР по ХМАО против сотрудников ведомства, которое он возглавлял.

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