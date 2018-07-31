В Литве ожесточённо дробят единство местных поляков

Вильнюс, , 12:19 — REGNUM Ещё в начале 2018 года в литовских самых популярных сетевых СМИ — порталах Delfi, 15min, Lrytas, Alfa, новостных агентствах BNS, Elta — наметилась тенденция регулярных критических публикаций в отношении партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей (ИАПЛ — СХС), которая уже два десятилетия правит муниципалитетами Вильнюсского и Шальчининкайского районов, успешно выступает на муниципальных выборах в Вильнюсе и в Клайпеде (в последнем случае благодаря партнёрству с партией Русский альянс), сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля.

Эту партию, которая уже два срока подряд проходит фракцией в состав парламента, литовские СМИ не любили и раньше, однако процент негативных публикаций в последнее время буквально зашкаливает. Так, только сегодня, 31 июля, портал 15min опубликовал материал о том, что председатель Союза поляков Литвы Михал Мацкевич (входит в ИАПЛ — СХС) не следит за родовым имением Юзефа Пилсудского. При том, что на это средства организации выделяет Польша. В Польше, тем временем, пишут литовские СМИ, подозревают Мацкевича в растрате денег. Сам Мацкевич говорит о конфликте с новыми руководителями структур в Польше, ответственными за выделение денег полякам за рубежом, заявил о возврате всех средств, но должного внимания к его пояснениям литовские СМИ не проявили.

Тем временем, сегодня же газета Lietuvos žinios пишет, что председатель ИАПЛ — СХС Вальдемар Томашевский, который также является депутатом Европарламента, — самый пассивный европарламентарий от Литвы. Статью обобщает литовское агентство BNS, после чего сжатую информацию перепечатывают почти все литовские СМИ. «Он представил 126 предложений по резолюциям, 11 вопросов, 124 раза выступал в заседаниях», — пишут о Томашевском литовские СМИ.

Подобные материалы, исключительно в негативном фоне, появляются едва ли не ежедневно. 26 июля портал 15min публикует колонку представителя новообразованного под опекой литовских официальных властей Польского дискуссионного клуба Александра Радченко, который рассуждает о том, что ИАПЛ — СХС в «глубоком кризисе» из-за того, что фактически все эти годы «служила Кремлю», что, «наконец», «заметили в Польше».

25 июля портал Delfi предрекает «слом» «кремлёвской ИАПЛ — СХС», поскольку меняются отношения официального Вильнюса с Варшавой, а Польша начинает «прозревать» в отношении Томашевского. На фотографии к материалу сам Томашевский 9 мая на воинском кладбище с георгиевской лентой, которую в Литве требуют запретить.

Ещё раньше литовские СМИ с удовольствием описывали проверку в самоуправлении Вильнюсского района, где, якобы, в рабочее время на рабочих компьютерах чиновники-мужчины польского происхождения просматривали фотографии и видео женской эротики. Правда, скандала тогда не получилось, поскольку общественность только поддержала гетеросексуальность политиков. Как и несколько лет назад, когда один из представителей партии, по возвращению домой, застал свою супругу с любовником, застрелил любовника, а потом себя. Литовские СМИ тогда также пытались раздуть скандал, но не получилось — общество не осудило поступок политика польского происхождения.

Отметим, что ИАПЛ — СХС — единственная на сегодняшний момент фракция в литовском парламенте, которая не замешана ни в одном коррупционном скандале. В Литве в 2019 году пройдут выборы в органы местного самоуправления, выборы в Европарламент, президентские выборы.