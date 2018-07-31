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Внутреннюю политику Севастополя отдали бывшему топ-менеджеру РБК

Политика

Глеб Шагун стал девятым по счёту руководителем соответствующего департамента

Внутреннюю политику Севастополя отдали бывшему топ-менеджеру РБК
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 31 июля 2018, 12:06 — REGNUM  Департамент общественных коммуникаций правительства Севастополя возглавил Глеб Шагун. Об этом сообщил местный правительственный телеканал «ИКС».

"Глеб Евгеньевич Шагун родился 18.07.1977 года в Москве. Закончил Московский университет культуры и искусств. В 2011—2016 гг. работал медиа-холдинге РБК — генеральным продюсером и генеральным директором РБК-ТВ. Является совладельцем компании «Алмамедиа», занимающейся ТВ‑ и кинопроизводством, производством рекламы и корпоративных фильмов», — сообщила телекомпания.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Беркович, ранее занимавший пост руководителя департамента общественных коммуникаций Севастополя, сообщил 27 июля о том, что покидает свой пост. Его новая должность — помощник губернатора по вопросам информационной политики. Он также сообщил, что теперь будет заниматься информационной политикой, городскими пространствами и проектами в области культуры.

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