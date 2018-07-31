Внутреннюю политику Севастополя отдали бывшему топ-менеджеру РБК

Севастополь, 31 июля 2018, 12:06 — REGNUM Департамент общественных коммуникаций правительства Севастополя возглавил Глеб Шагун. Об этом сообщил местный правительственный телеканал «ИКС».
"Глеб Евгеньевич Шагун родился
Как сообщало ИА REGNUM, Олег Беркович, ранее занимавший пост руководителя департамента общественных коммуникаций Севастополя, сообщил 27 июля о том, что покидает свой пост. Его новая должность — помощник губернатора по вопросам информационной политики. Он также сообщил, что теперь будет заниматься информационной политикой, городскими пространствами и проектами в области культуры.