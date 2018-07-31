Прения сторон по делу Януковича вновь не состоялись

Киев, , 12:06 — REGNUM Во время дебатов в киевском суде по делу экс-президента Украины Виктора Януковича его адвокаты покинули заседание, сообщает 31 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, адвокат Януковичапопросил судью допросить свидетеля, однако судья отказался и объявил перерыв на 10 минут для подготовки к прениям. Во время перерыва защита Януковича удалилась из здания суда.

В результате прокурор Руслан Кравченко подал ходатайство о назначении Януковичу государственного адвоката, так его собственная защита экс-президента постоянно срывает заседания.

Напомним, Виктора Януковича судят по ряду уголовных статей, в том числе «государственная измена» и «содействие в посягательстве на территориальную целостность Украины».

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