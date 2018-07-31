СКР назвал причину задержания главы управления ПФР на Урале

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:03 — REGNUM В Челябинской области управление СКР назвало причину задержания руководителя управления Пенсионного фонда России по Магнитогорску. Женщине вменяют совершение должностных преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

В отношении неё возбуждено два уголовных дела. Первое — по факту злоупотребления должностными полномочиями. А второе — по получению взятки за совершение незаконных действий.

Известно, что преступления были выявлены сотрудниками ФСБ. Идёт следствие. Решается вопрос о мере пресечения для обвиняемой и о предъявлении обвинения.

Напомним, СМИ ранее назвали имя задержанной. Ею оказалась глава магнитогорского управления ПФР Любовь Штейн.

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