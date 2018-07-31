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Эстония тренирует кибервойска по примеру партнеров по НАТО

Политика

Армия страны в настоящее время создает и тренирует специальное подразделения для борьбы с кибератаками

Таллин, 31 июля 2018, 12:03 — REGNUM  Эстония собирается ответить на якобы организованные Россией кибератаки и работает над созданием специального подразделения вслед за своими союзниками по НАТО, сообщает 31 июля Bloomberg.

Армия страны в настоящее время создает и тренирует специальное подразделения для борьбы с кибератаками. Возглавляет подразделение, в которое уже зачислены 300 человек, генерал Андрес Херк.

По его словам, помимо обороны от кибератак, будут развиваться и атакующие методы, которые не планируется использовать в мирное время.

«В связи с вооруженным конфликтом или войной системы могут быть использованы против наших потенциальных врагов», — сказал Херк.

Агентство уточняет, что, по данным эстонской армии, количество кибератак увеличивается на 20% в год. Отмечается, что в 2007 году Эстония пострадала от «кибератак России»: тогда якобы после переноса в Таллине «Бронзового солдата» — памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне, «русские хакеры» атаковали правительство, банковский сектор и сайты СМИ.

В 2018 году, пишет Bloomberg, Таллин обвинил хакеров, якобы связанных с ГРУ, в атаке на крупнейшего эстонского производителя сланцевой нефти. Россия официально заявила о непричастности к обоим инцидентам.

Кроме того, уточняет Bloomberg, генерал Херк не называл Россию или любую другую страну в качестве потенциальных врагов.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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