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Три сенатора США призвали позаботиться об индейцах-ветеранах

Политика

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Нью-Мексико, США, 31 июля 2018, 12:06 — REGNUM  Ветераны из индейских племен выходили на передовую за американский народ, и требуют к себе соответствующего уважения, считает сенатор Том Удалл.

В своем твиттере от 31 июля сенатор от штата Нью Мексико пишет:

«Ветераны из коренных американцев поставили свою жизнь на передовую для нашего народа. Тем не менее, слишком часто они сталкиваются с препятствиями для доступа к услугам, которые они заслужили. Мой двухпартийный законопроект поможет гарантировать, что мы служим коренным ветеранам так же, как они служили Соединенным Штатам».

По уточнению издания Daily Times, три сенатора США представили законопроект о создании консультативного комитета для содействия коммуникации и взаимопониманию между Министерством по делам ветеранов США и племенными правительствами.

Двухпартийный законопроект, предлагающий создать консультативный Комитет по делам племен и индейцев, был представлен сенаторами Томом Удаллом, Джоном Тестером и Дэном Салливаном в попытке устранить препятствия, с которыми сталкиваются индейские ветераны при доступе к просвещению, здравоохранению и льготам.

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после своего избрания на пост президента Дональд Трамп был назван «врагом индейцев» из-за его распоряжения возобновить замороженное при Обаме строительстве нефрепровода в Северной Дакоте, против которого боролись местные индейцы. В том громком конфликте индейцы потерпели поражение.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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