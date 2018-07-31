La Repubblica: в Вашингтоне опасаются, что премьером Италии станет Сальвини

Рим, , 11:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обменялись доброжелательными комментариями по итогам своей двусторонней встречи в Вашингтоне, сообщает La Repubblica во вторник, 31 июля.

Лидеры нашли много общего между собой: в частности, Трамп заявил, что и он, и Конте — «аутсайдеры в политике», а итальянский премьер, в свою очередь, сказал, что «правительством перемен» является не только его кабинет, но и администрация Трампа.

Президент США не скупился на комплименты в адрес итальянского коллеги — в частности, по его мнению, Европа должна учиться у Рима выстраивать миграционную политику.

Кроме того, две стороны пришли к компромиссу по ливийскому вопросу: и Трамп, и Конте по разным причинам заинтересованы в уменьшении влиятельности Франции в этом регионе, и они нашли союзников друг в друге.

Президент США, который рассчитывает, что Рим станет особо близким партнером Вашингтона внутри ЕС, пошел на уступки в вопросе о пошлинах, введенных им на европейские товары: итальянскую сельхозпродукцию эти пошлины не затронут.

Компромисса, по крайней мере на словах, удалось достичь даже по вопросу об антироссийских санкциях. По данным издания, Трамп выразил озабоченность чрезмерно «пророссийской» позицией одного из заместителей Конте — Маттео Сальвини. Итальянский премьер осторожно отметил, что санкции «нельзя снять в ближайшие дни».

Конте возглавляет коалиционный кабинет «Лиги» и «Движения 5 звезд», его роль заключается по преимуществу в посредничестве между двумя этими политическими силами. Оба вице-премьера, и Сальвини и Луиджи Ди Майо, регулярно делают заявления о ненужности санкций, однако пока эта их позиция остается лишь риторической, а их формальный руководитель, премьер-министр, избегает высказываний по данному вопросу.

Сейчас администрация США может быть удовлетворена диалогом с премьер-министром Италии, потому что тот соглашается с ней по всем вопросам, от НАТО и закупок американских самолетов до антироссийских санкций, по сути можно говорить о «диктате» со стороны США, отмечает издание.

Но Вашингтон все больше опасается того, что Маттео Сальвини, чей рейтинг продолжает расти и после прихода к власти (случай для Италии беспрецедентный), в определенный момент может занять пост премьера, и тогда ситуация кардинально изменится, резюмирует La Repubblica.