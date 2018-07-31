Суд Киева просят назначить государственного защитника Януковичу

Киев, , 11:45 — REGNUM Оболонский районный суд Киева призвали назначить бывшему президенту Украины Виктору Януковичу государственного защитника из Центра бесплатной правовой помощи. Об этом, как передает ТАСС, заявил прокурор по делу Руслан Кравченко.

«Просим суд назначить государственного защитника Януковичу», — заявил Кравченко, отметив, что адвокаты экс-президента Украины уже в третий раз срывают судебные дебаты.

Ранее адвокаты Януковича покинули судебное заседание из-за «незаконных решений» Оболонского районного суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в ходе которого глава страны Виктор Янукович бежал в Россию. Новые власти Украины начали уголовные дела против Януковича, обвинив его в «пособничестве в изменении государственных границ Украины», «госизмене» и так далее.

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