Всё для богатых — американский политик критикует идею минфина США

Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Республиканцы показали свое истинное лицо, заявил сенатор Чак Шумер, комментируя сообщение New York Times о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает одностороннее снижение налогов для богатых.

Издание приводит слова министра финансов Стивена Мнучина о том, что его ведомство изучает, может ли оно использовать свои регулирующие полномочия, чтобы позволить американцам учитывать инфляцию при определении обязательств по налогу на прирост капитала. По мнению Мунчина, если это не может быть сделано через законодательный процесс, ведомство посмотрит, с помощью каких инструментов в казначействе может сделать это самостоятельно.

«Во время, когда дефицит вышел из-под контроля, — пишет в своем твиттере 31 июля сенатор Шумер, — зарплаты не растут, а у богатейших дела идут лучше, чем когда-либо, дать верхнему 1% преимущество — это возмутительно и показывает истинное лицо республиканцев. Кроме того, мистер Мнучин считает, что может сделать это самостоятельно, но все знают, что это должно быть сделано в законодательном порядке. Если это предложение будет рассматриваться в Конгрессе, то оно не пройдет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Сандерс выступил с критикой налоговой политики США: при наличии в стране 40 миллионов бедняков помогать богатым стать еще богаче — это стыд, считает политик.