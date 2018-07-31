Украинская прокуратура направила в суд обвинение против крымской активистки

Киев, , 11:44 — REGNUM Обвинение против гражданки Украины, главы организации «Волонтеры Победы» в российском Крыму Елены Одновол направила в киевский суд прокуратура несуществующей «Автономной Республики Крым», сообщает 31 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, девушку обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». «Посягательство», по мнению украинской прокуратуры, заключается в том, что Одновол собирала подписи в российском Крыму в поддержку президента России Владимира Путина на президентских выборах в России.

Напомним, главу крымских «Волонтеров Победы» служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с российским Крымом 23 апреля на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар». Девушка ехала на Украину к своим родственникам.

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