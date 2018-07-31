Вторник, 31 Июля 2018 года
12:54:46 МСК

Более 4 тыс. беженцев вернулись в Сирию за две недели

Политика

Свыше 7,1 млн сирийцев получили статус беженца в 45 странах мира

Более 4 тыс. беженцев вернулись в Сирию за две недели
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Дамаск, 31 июля 2018, 11:32 — REGNUM  Более 4 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Ливана и Иордании с 18 июля. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

С территории Ливана в Сирию прибыли 3826 беженцев, из них 2846 человек пересекли границу на пункте пропуска «Земрани». Остальные самостоятельно прошли через необорудованный пункт пропуска «Джейдет-Ябус», говорится в сообщении.

Еще 318 человек вернулись с территории Иордании через пункт пропуска «Насиб».

В общей сложности в 45 странах зарегистрированы более 7,1 млн сирийских беженцев, более 5,5 млн из которых — женщины и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что возвращение сирийских беженцев на родину — в интересах европейских стран, и призвал оказать содействие в этом процессе.

Читайте также: Минобороны РФ 30 июля зафиксировало 15 нарушений перемирия в Сирии

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставитель президента РФ: Возврат беженцев в Сирию – в интересах ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить