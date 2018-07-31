Посольство РФ в Каире может переехать в новую столицу Египта

Москва, , 11:28 — REGNUM Посольство России в Египте может уже до конца 2018 года сменить местонахождения. Дипведомство планируется перенести из Каира в новую столицу арабской республики. Такое предложение российская сторона получила от Египта, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах. Этот вопрос в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

Также, по словам главы информационного бюро посольства Египта в Москве Аймана Мусы Мустафы, аналогичное предложение египетские власти сделали 90 странам, которые имеют посольства в Каире. Для размещения дипломатов будет предусмотрен отдельный квартал, его строительство завершится к концу 2018 года.

Напомним, о строительстве в ближайшие годы новой административной столицы Египта было заявлено весной 2015 года. Такое решение было принято из-за перенаселённости мегаполиса. Будущая столица этой арабской республики, которая расположится в пустыне в 45 км к востоку от Каира, займет площадь свыше 700 кв. км. Сюда переедут президентская администрация, парламент страны, египетские министерства и ведомства, высшие учебные заведения, а также дипломатические представительства.