Вторник, 31 Июля 2018 года
12:54:40 МСК

Посольство РФ в Каире может переехать в новую столицу Египта

Политика

Это произойдёт уже до конца 2018 года

Москва, 31 июля 2018, 11:28 — REGNUM  Посольство России в Египте может уже до конца 2018 года сменить местонахождения. Дипведомство планируется перенести из Каира в новую столицу арабской республики. Такое предложение российская сторона получила от Египта, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах. Этот вопрос в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

Также, по словам главы информационного бюро посольства Египта в Москве Аймана Мусы Мустафы, аналогичное предложение египетские власти сделали 90 странам, которые имеют посольства в Каире. Для размещения дипломатов будет предусмотрен отдельный квартал, его строительство завершится к концу 2018 года.

Напомним, о строительстве в ближайшие годы новой административной столицы Египта было заявлено весной 2015 года. Такое решение было принято из-за перенаселённости мегаполиса. Будущая столица этой арабской республики, которая расположится в пустыне в 45 км к востоку от Каира, займет площадь свыше 700 кв. км. Сюда переедут президентская администрация, парламент страны, египетские министерства и ведомства, высшие учебные заведения, а также дипломатические представительства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Египта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить