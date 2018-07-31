4 августа в Индонезию прибудет госсекретарь США

Джакарта, , 11:22 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео прибудет в Джакарту, Индонезия, сообщает Antaranews.

Ожидается, что Майкл Помпео пробудет в стране с 4 по 5 августа 2018 года, согласно письменному заявлению на официальном сайте Государственного департамента США.

Во время своего визита в Джакарту Майкл Помпео намерен обсудить усилия по укреплению отношений стратегического партнерства между США и Индонезией в будущем, говорится в письменном заявлении Государственного департамента.

Госсекретарь США отметит важность АСЕАН и лидирующую позицию Индонезии в реализации свободы судоходства в индо-тихоокеанском регионе.

В 2019 году Индонезия и Соединенные Штаты отметят 70-летие дипотношений.

Помимо Индонезии, госсекретарь США также прибудет в Куала-Лумпур, Малайзию и Сингапур. Майкл Помпео обсудит усилия по достижению общих целей безопасности, двусторонней торговли и инвестиций.

В Куала-Лумпуре 2−3 августа госсекретарь США встретится с высокопоставленными должностными лицами Малайзии, чтобы обсудить вопросы укрепления всесторонних партнерских отношений и продвижения взаимной безопасности и экономических интересов.