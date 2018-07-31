В Сочи начались четырёхсторонние консультации по урегулированию в Сирии

Сочи, Краснодарский край, , 11:19 — REGNUM Консультации по мирному урегулированию сирийского конфликта между представителями стран — гарантов переговоров (Россия, Турция и Иран) и спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начались 31 июля в Сочи.

На переговорах российскую делегацию возглавляют спецпредставитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев, Иран и Турцию представляют заместители глав министерств иностранных дел указанных стран Хосейн Ансари и Седат Онал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что в Сочи 31 июля планируется встреча с представителями сирийской оппозиции.

Читайте также: Спецпредставитель президента РФ анонсировал новые консультации по Сирии