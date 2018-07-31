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В Сочи начались четырёхсторонние консультации по урегулированию в Сирии

Политика

На переговорах российскую делегацию возглавляют спецпредставитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев

Сочи, Краснодарский край, 31 июля 2018, 11:19 — REGNUM  Консультации по мирному урегулированию сирийского конфликта между представителями стран — гарантов переговоров (Россия, Турция и Иран) и спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начались 31 июля в Сочи.

На переговорах российскую делегацию возглавляют спецпредставитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев, Иран и Турцию представляют заместители глав министерств иностранных дел указанных стран Хосейн Ансари и Седат Онал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что в Сочи 31 июля планируется встреча с представителями сирийской оппозиции.

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Международное урегулирование по Сирии
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