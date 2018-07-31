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Пограничной «стеной» Трамп отвлекает от собственных дел, считает сенатор

Политика

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Пограничной «стеной» Трамп отвлекает от собственных дел, считает сенатор
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 31 июля 2018, 11:20 — REGNUM  Угрозу Дональда Трампа прекратить работу правительства в случае нежелания представителей американской Демократической партии голосовать за новую миграционную политику сенатор Бен Кардин считает отвлекающим маневром. В своем твиттере от 31 июля сенатор от Мэриленда пишет:

«Президент готов остановить правительства из-за стены, которая: — по его словам, будет оплачена Мексикой;— Может быть легко преодолена с помощью чего угодно, от веревки до билета на самолет;— Отвлекает от его же атак на здравоохранение, свободную прессу, гражданские права, верховенство закона, нашу демократию и логику».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что «готов прекратить работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, которая включает в себя строительство стены».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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