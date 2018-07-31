WikiLeaks раскрыл связь между Bellingcat и британским минобороны

Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Портал Bellingcat, известный сомнительными «журналистскими расследованиями», получал финансирование от Министерства обороны Великобритании. Об этом говорится в переписке Wikileaks, сообщения из которой опубликовала в сети журналистка Эмма Бест.

В сообщении, датированном 22 октября 2016 года, говорится о частичном финансировании Bellingcat британскими властями. Отмечается, что ресурс ориентирован на британские и американские спецслужбы, заключившие соглашение о совместной радиотехнической разведдеятельности.

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс в своем Twitter опроверг информацию о финансировании ресурса. Он назвал приведенные сведения «полной чушью».

Как сообщало ИА REGNUM, ресурс Bellingcat публиковал неподтверждённые аудиозаписи и звонки в рамках расследования крушения малайзийского «Боинга» на Украине в июле 2014 года. Так, в Минобороны России в мае 2018 года заявили, что так называемое расследование Bellingcat опирается на ложь, опубликованную СБУ.

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