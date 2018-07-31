Очередной рейд Израиля на оккупированных территориях: 17 человек задержаны

Тель-Авив, , 11:10 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали 17 палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 31 июля Anadolu.

Задержанные были обвинены в участии в террористической деятельности, направленной против еврейского государства, в их отношении проводится вся необходимая проверка.

Военные Израиля проводят регулярные аресты на оккупированных территориях, аресту подвергаются все, кто может быть заподозрен в активном противодействии политике Израиля, в том числе и дети.

Напомним, в настоящее время в израильских тюрьмах находятся свыше 6 тыс. 500 палестинцев, среди них женщины, несовершеннолетние, а также палестинские законодатели.

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