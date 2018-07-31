Народная любовь: у YouTube-канала Нарендры Моди более 1 млн подписчиков

Нью-Дели, , 10:56 — REGNUM Более 1 млн человек подписались на обновления аккаунта премьер-министра Индии Нарендры Моди в YouTube. В соцсети Facebook за его страницей следят 43 млн пользователей.

Популярность политика в YouTube прокомментировал министр здравоохранения и благосостояния семьи Индии Джагат Пракаш Надда. Народ любит главу правительства, написал он в микроблоге.

«Еще одно свидетельство народной любви к уважаемому премьер-министру Нарендре Моди», — отметил министр в Twitter.

По числу подписчиков в Facebook Моди является одним из лидеров среди действующих руководителей стран. В сети микроблогов Twitter у него примерно столько же фолловеров.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Индийской народной партии Нарендра Моди возглавляет правительство с 26 мая 2014 года. Он сменил на этом посту Манмохана Сингха.

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