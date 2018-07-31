СМИ Италии: Трамп и Конте объединяются против Макрона

Рим, , 10:55 — REGNUM Одним из основных итогов встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джузеппе Конте стал пакт об объединении усилий против президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Il Fatto Quotidiano во вторник, 31 июля.

Значительная часть встречи американского и итальянского лидеров, которая прошла накануне вечером в Вашингтоне, была посвящена именно ливийскому вопросу, отмечает издание.

По мнению журналистов, Трамп заинтересован в том, чтобы «изолировать» Макрона, показавшего свою нелояльность Вашингтоне в вопросе о санкциях, и для этого решил поддержать амбиции Италии стать лидером в решении вопросов, связанных с Ливией.

Как и на встрече «Большой семерки» в Канаде, президент США демонстрировал свое расположение к итальянскому премьеру, в частности, сказал, что Европа должна учиться у Рима в решении вопросов о нелегальной миграции.

Интерес Италии в свою очередь заключается в том, чтобы, получив при поддержке США контроль над «ливийскими» вопросами, облегчить себе решение как миграционных, так и «нефтяных» задач, добавляет издание.

Кроме того, у нового итальянского правительства — свои счеты с президентом Франции: ранее они неоднократно обменивались острыми выпадами по вопросу о нелегальной миграции, в Риме обвиняют Макрона в том, что он требует оказания поддержки мигрантам от всех стран, кроме собственной.