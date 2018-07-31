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Нет денег на билеты — жена лётчика Ярошенко не может вылететь в США

Политика

Для того, чтобы слетать к мужу, необходимо собрать около $3 тыс., а таких денег у семьи просто нет

Москва, 31 июля 2018, 10:47 — REGNUM  Супруга отбывающего 20-летнее наказание в тюрьме в США российского летчика Константина Ярошенко Виктория рассказала, что не может навестить мужа из-за нехватки средств на поездку. Об этом сообщает 31 июля ТАСС.

По её словам, для того, чтобы слетать в Соединённые Штаты, необходимо собрать около $3 тыс., а таких денег у семьи просто нет. Также Виктория подчеркнула, что Константину в американской тюрьме не оказывается необходимая медицинская помощь, в то время как её муж испытывает серьезные проблемы с зубами. Ранее сообщалось, что жена и дочь Ярошенко получили однократную американскую визу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля посольство России в Вашингтоне направило в госдеп США ноту с требованием улучшения условий содержания в заключении российского летчика Константина Ярошенко.

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Дело Константина Ярошенко
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