Грязный намек политика в адрес Меланьи Трамп возмутил пользователей Twitter

Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Бурная дискуссия в защиту Меланьи Трамп развернулась в американском сегменте соцсети Twitter. История началась с того, что Чарли Кирк, президент студенческого движения TPUSA, сравнил численность персонала, обслуживающего Меланью Трамп и Мишель Обаму.

«А вы знали, что (нынешней) первой леди посвящены на 39 сотрудников меньше, чем при Обаме? Всего 5 человек служат Меланье Трамп против 44, которые обслуживали Мишель Обаму».

Сообщение быстро набрало более 18 тысяч лайков и 8 тысяч ретвитов, но из обративших на него внимание особенно выделился конгрессмен Марк Робертс, написавший:

«А вы знали, что первая леди работает по часам?»

Это невинное на первый взгляд сообщение Марк Робертс снабдил вызывающим намеком — хештегом «Грязные мысли».

Это сообщение вызвало тысячи гневных комментариев. Робертса массово пристыдили, указали, что с такими манерами ему не быть лидером; поставили ему на вид, что он не женат, и что не объясняет ли это «многое»; призвали проявлять уважение к любой первой леди, независимо от того, кто ее муж, а также выслали множество оскорбительных картинок и метафор. В свою очередь конгрессмен Кевин Маккарти написал, что такая атака на первую леди позорна, а аккаунт, с которого идет подобный комментарий, должен быть заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, Меланья Трамп гордится своей ролью первой леди, а официальный представитель Белого дома также подчеркнула, что Трамп является заботливой матерью и женой.