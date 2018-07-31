Террористы ни при чем? ДТП в Таджикистане могло быть случайностью

Москва, , 10:34 — REGNUM Гибель иностранных туристов в Таджикистане может и не иметь никакого отношения к деятельности террористических группировок — это их обычная практика, приписывать себе все подряд, считает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Ранее в Таджикистане в результате нападения погибли два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов. Они совершали кругосветное путешествие и передвигались по территории Таджикистана на велосипедах.

Двое боевиков были ликвидированы местными правоохранительными органами в ходе специальной операции, последовавшей за нападением. Еще четверо — арестованы.

Эта ситуация требует отдельного разбирательства, в действительности ли «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность, и причастны ли они.

Потому что по любому поводу, чтобы придать себе популярность и сохранить известность они берут на себя авторство за те или иные теракты или крупные происшествия. Это у них известная тактика, а такие ДТП происходят в любой стране, и здесь может быть случайность.

Конечно, в Таджикистане, как в исламской республике, существует угроза исламизации. У Таджикистана непростые отношения и с Ираном, и вообще региональные проблемы вызывают повышенное внимание с точки зрения повышенной конфликтогенности.

И мы знаем, что в соседнем Афганистане тоже неспокойно: периодически происходят теракты. Более того, в последнее время официально признано, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепляет свои позиции. Если раньше об этом говорила только Россия, то теперь и США признают этот факт.

Об этом говорят и Китай, и Иран. Недавно, кстати говоря, на уровне глав внешних разведок России, Ирана и Китя в Исламабаде была особая встреча, где они обсуждали возможность борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в первую очередь. И, естественно, выясняли отношения с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если возвращаться к таджикскому случаю, то да, он произошел, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на себя ответственность взяли, но этот случай требует отдельного исследования.

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