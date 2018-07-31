Мнангагва о выборах в Зимбабве: «Я восхищен высокой явкой»

Хараре, , 10:27 — REGNUM Явка на общенациональных президентских выборах в Зимбабве была высокой. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва на странице в соцсети Twitter.

«Я восхищен высокой явкой и участием граждан на данный момент, — написал Мнангагва. — Информация от наших представителей на местах чрезвычайно позитивная».

По его словам, он с нетерпением ожидает официальных результатов голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2018 г. в Зимбмбае прошли общенациональные выборы. Основными кандидатами на пост главы государства стали действующий и.о. президента Эммерсон Мнангагва и лидер оппозиции Нельсон Чамиса.

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