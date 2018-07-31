МИД Франции прокомментировал парламентские выборы в Камбодже

Париж, , 10:22 — REGNUM Франция сожалеет о том, что парламентские выборы в Камбодже, 29 июля, состоялись в отсутствие основной оппозиционной партии, сообщает МИД Франции.

Основная оппозиционная партия национального спасение Камбоджи была распущена 16 ноября 2017 года, а ее глава Кем Сокха был заключен в тюрьму с 3 сентября.

Франция считает, что выборы прошли в атмосфере, которая не позволяла оппозиции, средствам массовой информации и гражданскому обществу беспрепятственно функционировать.

МИД Франции призывает освободить Кем Сокху и снять запрет на 118 членов его партии для дальнейшего осуществления политической деятельности.

Французская сторона также настоятельно призывает камбоджийские власти уважать основные права, гарантирующие демократический процесс.

Камбоджийская национал-либеральная партия национального спасения, созданная в 2012 году, находится в оппозиции с правящей народной партией. В 2013—2014 годах партия организовала массовые антиправительственные выступления.