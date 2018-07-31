Моравецкий: «Россия не угрожает Польше!»

Варшава, , 10:19 — REGNUM Россия не ведет агрессивную политику и не угрожает Польше. С таким заявлением в беседе с обозревателем популярного польского еженедельника правоконсервативной направленности Do Rzeczy Мачеем Печиньским выступил депутат Сейма и отец нынешнего премьер-министра Польши Корнель Моравецкий.

Когда журналист спросил Моравецкого-старшего, не боится ли он, что российская политика будет достаточно агрессивной, чтобы угрожать Польше, тот ответил: «Россия вообще не проводит агрессивную политику». И добавил, что русские «четыре года защищали себя руками и ногами, чтобы только не заняли Донецк, не говоря уже о агрессии против Польши». Комментируя события на Украине, политик назвал происходящее там «в некотором смысле гражданской войной». При этом он указал, что «мы (Польша — ИА REGNUM ) поддерживаем другую сторону, даже если не напрямую, мы отправляем туда оборудование».

Относительно Крыма позиция депутата Сейма следующая. То, что Россия «отобрала» часть территории соседнего государства, — это «нарушение международного права, но помимо того существует также право народов на самоопределение. Крым был захвачен россиянами без боя. Украинские военные перешли на сторону Москвы. Жители Крыма выразили свою волю на референдуме… На мой взгляд, это было демократично». Также Моравецкий-старший выразил убеждение, что российская демократия не отличается от европейских стандартов, а глава России Владимир Путин является «демократически избранным президентом». Политик надеется на сближение Польши и России, добавляя:

«Европа утрачивает свою мощь. Могла бы ее вернуть, если бы соединилась с Россией… Только в соединении с Россией и ее огромным потенциалом Европа может стать могущественной в мире — в части духовной, экономической, военной».

Он также напомнил о недавней истории в контексте энергетической безопасности. По словам Моравецкого-старшего, создание газопровода «Северный поток» было связано с тем, что Варшава отказалась в свое время от российской инициативы по строительству через польские земли второй нитки газопровода «Ямал», мотивируя это заботой об интересах Украины. «Россияне хотели провести вторую нить «Ямала» через Польшу. Мы не согласились, потому что газопровод должен был проходить не через Украину, а через Белоруссию. Если бы мы не ставили интересы Киева выше своих, россиянам не пришлось бы соглашаться с немцами. И теперь мы будем переплачивать за американский газ. Отсутствие правильных отношений с Россией продолжает вредить нам», — отметил депутат Сейма.