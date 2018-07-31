Главный оппозиционер Зимбабве объявил о победе на президентских выборах

Хараре, , 10:16 — REGNUM Оппозиционный кандидат, лидер «Движения за демократические перемены» (ДДП) Нельсон Чамиза объявил о своей победе на президентских выборах в Зимбабве, опубликовав соответствующий комментарий в микроблоге в Twitter.

«Оглушительная победа… Мы располагаем данными с более чем 10 тыс. избирательных участков», — написал Чамиза.

Лидер оппозиции добавил, что его команда отлично справилась с поставленной задачей. После официального объявления итогов выборов начнется формирование нового правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Зимбабве прошли первые за десятки лет выборы президента. Прежний глава государства Роберт Мугабе был отстранен от власти в ноябре 2017 года.

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