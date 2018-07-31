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В одном из штатов США вступил в силу закон, ограничивающий ношение оружия

Политика

Сотни граждан вынуждены были сдать свое оружие

Таллахасси, США, 31 июля 2018, 10:16 — REGNUM  В американском штате Флорида сотни граждан остались без своего огнестрельного оружия, сообщает 31 июля Fox News.

Причиной подобной ситуации стал закон введенный губернатором Риком Скоттом, после стрельбы в которой погибли 17 человек.

Напомним, в США регулярно происходят преступления с применением огнестрельного оружия, свободное ношение которого гарантировано гражданам второй поправкой к Конституции страны.

После очередного громкого преступления в государстве поднимаются дискуссии относительно ограничений второй поправки, однако многочисленные лоббистские структуры, а также приверженность американцев своему основному закону, не позволяют этого сделать.

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Право на владение огнестрельным оружием в США
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