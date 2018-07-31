Число кандидатов в мэры Якутска выросло до 12 человек

Якутск, , 10:04 — REGNUM В последний день приёма заявлений от желающих баллотироваться в главы Якутии документы в избирком донесли ещё трое кандидатов. В итоге число претендентов на кресло мэра возросло до девятнадцати, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации. Приём документов завершён 30 июля.

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Накануне истечения срока выдвижения баллотироваться в главы города изъявили желание предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа») и Игорь Любарский («Патриоты России»), а также заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно» и директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева.

Помимо них бороться за кресло мэра намерены спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), предприниматель Владислав Теппор (ЛДПР), депутат Госсобрания региона Владимир Фёдоров («Родина»), предприниматель Сергей Асютин («Партия ветеранов России»), директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»). Без партийной поддержки баллотируются генеральный директор ООО «Точка взаимодействия» Олег Желнин и сотрудник республиканской больницы №2 Михаил Лукин.

Михаилу Лукину не удалось собрать необходимое количество подписей (минимум 895), в регистрации ему отказали. Зарегистрированы пока только двое кандидатов — спикер гордумы Якутска Александр Саввинов и Владислав Теппор.

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Как сообщало ИА REGNUM, главным конкурентом спикера гордумы Якутска Александра Саввинова эксперты называют депутата Госсобрания Якутии Владимира Фёдорова.

«Давно пора. Теперь у нас будут конкурентные и напряженные выборы, — комментировал выдвижение Фёдорова политолог Виталий Обедин. — Это хорошо. Власть в городе не должна передаваться, как надкушенный бутерброд, ее должны брать в борьбе, понимая и осознавая ответственность перед избирателями».

Напомним, необходмость избрать мэра Якутска досрочно возникла в связи с тем, что занимавший этот пост Айсен Николаев 28 мая 2018 года был назначен врио главы Якутии. Главой столицы региона он был избран на второй срок в сентябре-2017.